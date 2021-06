🎥 Thierry Henry is het voetballen nog niet verleerd

Thierry Henry was altijd een technisch begaafde spits en op training bij de Rode Duivels laat hij zien dat hij het voetballen nog niet is verleerd.

Thierry Henry heeft in zijn carrière vele prachtige doelpunten gemaakt. Zowel voor de Franse nationale ploeg als voor Arsenal. Vandaag liet hij even op training niet dat hij zijn techniek nog steeds heeft. Een prachtinge vrije trap in de kruising. Hopelijk hebben de Rode Duivels goed opgelet!