Jan Mulder kijkt enorm uit naar Rode Duivel: "Drie keer briljant is ook genoeg"

De Rode Duivels zijn stilaan klaar voor hun derde wedstrijd op het EK, tegen Finland. En dat zou wel eens een boeiend duel kunnen worden.

Kevin De Bruyne, Axel Witsel en Eden Hazard zullen allen in de basis starten tegen Finland. En dat zal zijn gevolgen hebben uiteraard.

"Ik kijk altijd uit naar Eden Hazard. We hebben er al zolang op moeten wachten", is Jan Mulder alvast enthousiast bij VTM.

Verheugen

"Het blijft voor mij een raadsel dat hij speelt. In de basis starten zorgt ervoor dat hij meer verantwoordelijkheid moet nemen, dat is misschien beter voor hem. Tegen Denemarken was hij goed. Ik verheug me op hem. Drie keer briljant is ook genoeg, hij moet geen 90 minuten top zijn."

"Nu moet hij tonen dat hij in de buurt komt van de echte Hazard voor de komende wedstrijden", pikte Marc Degryse in. "Ik ben benieuwd hoelang hij het volhoudt en nog meer benieuwd naar hoe hij de komende dagen reageert."