Deze transfer zou alle voorgaande doen verbleken: 'Barça-voorzitter wil voetbalwereld op zijn kop zetten door deze topper naast Lionel Messi te zetten'

Joan Laporta heeft een missie. De voorzitter van FC Barcelona wil Cristiano Ronaldo terug naar Spanje halen. Zo'n transfer is dan wel een dure grap, maar de Catalanen zijn ervan overtuigd dat het net voor een financiële injectie kan zorgen.

Het is AS dat met het bizarre transfergerucht op de proppen komt. Joan Laporte heeft zichzelf tot doel gesteld om Lionel Messi en Cristiano Ronaldo in één en hetzelfde elftal te laten voetballen.

Het moet gezegd: het zou een stunt van formaat zijn. Ook op financieel vlak zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Zo is Barça ervan overtuigd dat het duo voor een commerciële én financiële boost kan zorgen.

Stunt van formaat, maar...

Het is nog maar de vraag of CR7 zelf een overstap naar Camp Nou ziet zitten. Het is een publiek geheim dat de Portugees mag vertrekken bij Juventus FC, maar Ronaldo was in het verleden dé absolute sterkhouder van Real Madrid.