Patrick Goots over Eden Hazard: "Twijfel of hij klaar is voor de rest van het toernooi"

Eden Hazard stond de volledige wedstrijd tegen Finland op het terrein. Volgens Patrick Goots is hij niet de man die het verschil zal maken.

Patrick Goots is niet bepaald enthousiast over Eden Hazard. “Hij speelde te voorspelbaar, zijn flitsen en beslissende versnellingen blijven nog altijd uit”, zegt Goots aan GVA.

Goots heeft dan ook zijn twijfels over het vervolg. “Hij is momenteel niet de man die met één actie het verschil kan maken, zoals vroeger. Het was altijd net niet. Ik twijfel of hij klaar is voor de rest van het toernooi.”

Dan is het vooral hopen op een extra wedstrijd om ritme op te doen aldus Goots. “En ik denk dat hij ook zelf twijfelt. Hij zal wel voelen dat hij nog steeds niet klaar is. Ik schat hem nu op zo'n 65 procent van z'n kunnen. En dat is te weinig, nu de eindfase aanbreekt. Hij kan op één ding hopen: een vrij gemakkelijke tegenstander in de achtste finale, zodat hij nog een wedstrijd extra krijgt om te groeien en extra vertrouwen te kweken.”