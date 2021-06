Martinez looft 'perfecte, professionele prestatie' en ziet Hazard groeien: "Ik zag weer de oude Eden"

Roberto Martinez is naar de buitenwereld toe de eeuwige positivo. Dat was maandagavond, na de moeizame partij tegen de Finnen, niet anders. De Spanjaard was enorm te spreken over het métier van zijn team en was onder de indruk van met name Thomas Vermaelen.

Voor de microfoon van Sporza opende de bondscoach: "Dit was een perfecte, professionele prestatie. De omstandigheden waren moeilijk. De warmte en droogte maakten het ons moeilijk, en het veld lag er niet goed genoeg bij om snel te voetballen. Bovendien stonden we tegenover een tegenstander die geschiedenis kon schrijven."

In balbezit was het allemaal eerder matig, maar het moet gezegd: in verdedigend opzicht gaven de Duivels niets weg tegen een weliswaar beperkt Finland. Het shirt van Courtois kon hoe dan ook ongewassen terug de tas in. "Ik ben tevreden met de clean sheet, we reageerden altijd heel snel na balverlies. Dat stemt me tevreden", aldus Martinez, die daarna een pluim op de hoed van Vermaelen stak. "Thomas leverde hier een voorbeeldprestatie af, en dat op zijn 35ste. Hij is met zijn ingesteldheid een voorbeeld voor elke jonge centrale verdediger in België."

Tot slot maakte de bondscoach een balans op van de wedstrijd tegen de Finnen. "Ik kon niet gelukkiger zijn met het resultaat, met ons professionalisme en met hoe we leren afzien op zo'n toernooi. Dat zijn zaken die je niet kan simuleren op training. In dat opzicht is het ook goed dat De Bruyne bijna de ganse wedstrijd speelde en ook Witsel en Hazard de negentig minuten konden volmaken. Ik zag vandaag weer de oude Eden. Iemand die vrij kon bewegen, kon keren en draaien. Hij is een streling voor het oog", besloot de bondscoach.