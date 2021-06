'50% kans' dat we tegen de derde uit groep E spelen? Hoe wiskunde duidelijk maakt dat Portugal tóch het meest waarschijnlijk is én waar de Duivels moeten op hopen

Vanavond om 22u50 ongeveer weten we het tegen welk land de Rode Duivels zondagavond in Sevilla de achtste finales van het EK spelen. Er zijn nog steeds heel wat mogelijkheden. We scheppen even wat duidelijkheid naar wat we moeten kijken.

Door de zege van Kroatië tegen Schotland zijn we al zeker dat zowel de derde uit groep A (Zwitserland, 4 punten) als de derde uit groep D (Tsjechië, 4 punten) er bij zijn in de achtste finales. Bovendien is het uitgesloten dat Finland uit groep B erbij is zonder dat Oekraïne uit groep C erbij is, vanwege een beter doelsaldo van Oekräine.

De vier resterende mogelijkheden van beste derdes zijn daaruitvolgend ABCD (dan spelen we tegen Zwitserland, maar die kans is gezien het doelsaldo van Finland erg klein - Slowakije zou al moeten winnen van Spanje onder meer), ACDE (dan spelen we tegen de derde van groep E), ACDF (dan spelen we tegen de derde van groep F) en ADEF (dan spelen we tegen de derde van groep E).

Portugal

Zomaar stellen dat de kans op pakweg Portugal 25% is en op de derde van groep E 50% is te kort door de bocht, omdat het ook allemaal afhangt van de resultaten van vanavond in de groepen E en F uiteraard. Net daarom is de kans op Zwitserland wel onnoemelijk klein geworden.

Enkel Zweden en Frankrijk zijn met 4 punten al helemaal zeker van de volgende ronde, verder is er in beide groepen nog heel veel mogelijk. Een punt voor Spanje tegen Slowakije zou genoeg kunnen zijn voor de derde plaats, tenzij Polen wint van Zweden - dan zijn de Spanjaarden zelfs laatste in hun groep met 3 gelijke spelen.

Realisme

Als Spanje wint van Slowakije en Polen doet dat niet van Zweden, dan is de kans realistisch dat Slowakije als een van de mindere derdes uit de rekening loopt (tenzij Portugal een enorme klet krijgt van Frankrijk). In al die gevallen gaat Oekraïne door en spelen de Belgen zondag tegen het nummer 3 van groep F - vermoedelijk Portugal, al kan het ook zomaar Frankrijk of zelfs Duitsland of Hongarije worden.

De meest interessante situatie voor de Belgen? Een Poolse overwinning en een gelijkspel in Spanje - Slowakije. Dan mogen we namelijk tegen de Slowaken aantreden in de achtste finales.