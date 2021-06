Courtois of Mignolet in doel bij de Rode Duivels? "Vergelijk het met Henin en Clijsters destijds"

Tegen Finland pakte Thibaut Courtois zijn 87ste cap als Rode Duivel, maar hij lijkt op weg om er nog veel meer te verzamelen.

Thibaut Courtois in doel bij de Rode Duivels. Een grotere zekerheid lijkt er niet te bestaan. Tegen Finland pakte hij zijn 87ste cap, maar hij kan zonder blessures nog een heel eind mee.

Ter vergelijing. Buffon heeft er 176, Casillas 167. “Courtois kan even goed of zelfs beter doen dan die twee monumenten”, zegt Stijnen in HBVL. “Omdat er tegenwoordig nog meer interlands worden gespeeld dan vroeger. Thibaut is nu 29 jaar, hij kan nog gerust een jaar of acht mee. Tel dus maar uit.”

Stijnen werd indertijd gepasseerd door Simon Mignolet. “Dat Simon me voorbijgestoken is, daar kan ik mee leven. Want Mignolet is ook een topkeeper, soms wordt dat te snel vergeten omdat Thibaut van superklasse is. Vergelijk het met Henin en Clijsters destijds. Twee toppers, maar de ene was toch nog net iets beter.”

Voglens Stijnen maakt de présence van Courtois het verschil. “Wat hij doet is zo moeilijk, ik kan het weten, maar hij laat het zo makkelijk lijken. Dat valt niet te verklaren. Zijn enorme reikwijdte heeft daar natuurlijk mee te maken. Maar vooral zijn klasse en mentale sterkte spelen een grote rol. Hij speelt bij Real Madrid, zowat de grootste club ter wereld, maar hij staat er in doel zoals in zijn achtertuin. Geen spatje stress. Daardoor keept hij enorm efficiënt.”