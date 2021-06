Kan CR7 Portugal naar een overwinning tegen Frankrijk leiden?

Op de slotspeeldag van de poulefase op het Europese kampioenschap staan er alvast nog enkele mooie wedstrijden op het menu. Degene die ongetwijfeld het meest in het oog springt is Portugal tegen Frankrijk. Aftrap om 21u00.

Teleurstellend

Vooraf werd Frankrijk naar voor geschoven als grote favoriet om dit uitgestelde EK 2020 te winnen. Na twee speeldagen is het enthousiasme echter wel wat afgenomen. Tegen Duitsland won Frankrijk, maar het had daarbij wel een ongelukkige owngoal van Mats Hummels nodig. Nadien bleef de wedstrijd op 1-0 steken.

Ook tegen Hongarije lieten de Fransen een steek vallen. De Hongaren kwamen via Atilla Fiola vlak voor rust op voorsprong en leken zelfs een hele tijd op weg naar een stuntzege. Uiteindelijk kon Antoine Griezmann een blamage voorkomen, maar 1-1 tegen Hongarije blijft een pijnlijke uitslag voor Frankrijk. Zullen de Portugezen woensdagavond ook profiteren van een Frankrijk uit vorm?

Topschutter

Cristiano Ronaldo bewijst op zijn 36 jaar op dit EK nog maar eens hoe belangrijk hij nog steeds is. De Portugese sterspeler scoorde in 180 minuten drie doelpunten en gaf één assist. Daarmee is hij momenteel topschutter van dit Europese kampioenschap. Als Portugal tegen Frankrijk punten pakt, zal dat ongetwijfeld onder leiding van sterspeler Cristiano Ronaldo zijn.

Tips nodig voor in te zetten?

Dubbele kans 1X: Portugal wint of gelijkspel, odd: 1.68.

Cristiano Ronaldo scoort, odd: 2.80.

Portugal scoort minstens één doelpunt, odd: 1.54.