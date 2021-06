Wijnaldum maakt zich zorgen om duel in Hongarije en vraagt UEFA om steun: "Ik sluit niet uit dat ik van het veld loop als het gebeurt"

Nederland speelt zijn 1/8ste finale tegen Tsjechië in Hongarije. En dat kan mogelijk voor wat problemen zorgen. Kylian Mbappé werd er al racistisch bejegend. Als hetzelfde gebeurt overweegt Georginio Wijnaldum drastische actie. Hij hoopt dan ook op steun van de UEFA.

De Nederlandse international is er al een tijdje mee bezig. “Ik heb daar heel goed over nagedacht”, zegt Wijnaldum. “Eerder heb ik aangegeven dat ik van het veld zou stappen. Maar ik ben ook tot de conclusie gekomen dat geluiden vanaf de tribune gebruikt kunnen worden. Stel dat de mensen daar denken: Oranje is beter, laten we ze racistisch bejegenen, dan stappen ze van het veld en verliezen zij de wedstrijd.”

Moest het in de Puskas Arena uit de hand lopen, hoopt hij dat de UEFA ingrijpt. “Of ik naar de scheidsrechter stap? Dat denk ik ja. Maar ik zeg eerlijk: ik krijg daar op dat moment een gevoel en dan ga je reageren. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, hoop het ook nooit mee te maken. Maar als het gebeurt, dan moet de UEFA handelend optreden. Ze moeten beseffen dat ze een grote verantwoordelijkheid op de spelers zetten als ze dat niet doen. De UEFA moet de spelers beschermen. Het mag niet de verantwoordelijkheid van de spelers zijn."

“Een paar spelers hebben het wél zelf gedaan. Maar vraag ze of ze zich gesteund voelden en dan denk ik dat ze zeggen dat het niet zo was. Als de scheidsrechter of misschien de spelers van de tegenstanders erop inspringen, dan is het signaal sterker, denk ik. Maar ik zeg er eerlijk bij: dat is wat ik nu allemaal denk. Ik sluit nog steeds niet uit dat ik van het veld loop als zoiets zondag zou gebeuren.”