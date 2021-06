Bondscoach Martinez: "Veranderde manier van spelen, kwam er door het WK"

Roberto Martinez moet ook wel een konijnenpoot hebben. De Rode Duivels overleefden een belegering in de tweede helft en ook de paal moest redding brengen. Achteraf zag de bondscoach vooral de maturiteit waarmee zijn ploeg de zege over de streep trok.

“Ik had zo’n adembenemende wedstrijd verwacht”, zei hij bij Sporza. “We hebben onze professionaliteit en winnaarsmentaliteit getoond tegen een team dat altijd datgene doet dat nodig is om een wedstrijd te winnen. Ik was heel tevreden van onze prestatie in de eerste helft."

"We maakten een heel mooie goal. Na rust speelden we in de beginfase zeer solide. In het laatste halfuur hielden we de bal niet voldoende bij. We hadden de tweede goal kunnen maken. Maar we hebben gewonnen. We hebben getoond vandaag dat we kunnen afzien. De voldoening is heel groot.”

Het mooie spel van het WK moet wijken voor realistisch voetbal.“Onze veranderde manier van spelen komt er mede door het WK in Rusland. De jongens zijn heel toegewijd. Ze begrijpen elkaar en geven ook om elkaar. Dat zijn voorwaarden om een winnend team te worden. We kennen onze kwaliteiten en we weten dat als we top zijn we moeilijk af te stoppen zijn. Vandaag speelden we tegen een ploeg die dit toernooi al won. Ze hebben enorm veel ervaring. Ik ben heel trots op de houding en mentaliteit van de spelers.”