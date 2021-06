Roberto Martinez is ongelooflijk fier: "Iedereen weet dat we talent hebben, maar nu is er ook die winnaarsmentaliteit"

"All hands on deck!" De bondscoach hoefde het niet te roepen, want zijn spelers wisten zelf dat ze de mouwen moesten opstropen. Roberto Martinez zag daarin het grote verschil met het WK in Rusland: zijn spelers weten hoe ze een moeilijke match over de streep moeten trekken.

Romelu Lukaku vertelde het ons al: "'t Mag lelijk zijn als we maar winnen." Wel, die tweede helft was lelijk en we hebben gewonnen. "Dit verwachtte ik", knikte de bondscoach. "Maar we hebben nu de knowhow, het professionalisme en de concentratie om dit goed af te sluiten. Het laatste halfuur wilden we de bal bijhouden en de match controleren, maar dat lukte niet."

Maar er sloop wel een over-mijn-lijk-mentaliteit in de ploeg. "Die winnaarsmentaliteit inderdaad. Dat is waar Portugal voor bekend staat en hoe ze Europees kampioen werden. En wij kloppen hen met die wapens, dat is ongelooflijk. Daar hebben we sinds het WK aan gewerkt. Deze wedstrijd hadden we drie jaar geleden niet kunnen spelen. Het talent is er, maar nu hebben we laten zien dat we ook winnaarsmentaliteit hebben."