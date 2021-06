Romelu Lukaku krijgt mogelijk een nieuwe flankverdediger als ploegmaat: vervanger van Ashraf Hakimi

De Spaanse verdediger Hector Bellerín wordt mogelijk een ploegmaat van Romelu Lukaku. Inter Milan zou de rechtsachter willen huren voor het seizoen 2021/2022.

Flankverdediger Ashraf Hakimi van Inter staat heel dicht bij een transfer naar Paris Saint-Germain voor 60 miljoen pond. Hector Bellerín lijkt de geschikte vervanger. De Spanjaard had geen vaste basisplaats meer bij Arsenal en is dus wel geïnteresseerd in een uitleenbeurt. Inter Milan hoopt een aankoopoptie af te dwingen.

Bellerín stapte in 2011 over van de jeugd van Barcelona naar de U18 van Arsenal. Hij knokte zich in 2014 in de eerste ploeg van de Gunners.