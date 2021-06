Thorgan Hazard, de man die meer moet schieten: "Zoals Ronaldo? Ja, ook al gehoord"

Familieplezier in één van de belangrijkste matchen van de afgelopen jaren voor België... Het kan! Eden Hazard zag broertje Thorgan met een fantastische zwabberbal Rui Patricio verslaan. "Dat hij dat nu maar wat meer doet!"

Aan het woord: Eden. De oudste Hazard liet voor zijn blessure flitsen van zijn oude kunnen zien. "Dat Thorgan gezegd heeft dat ik de man van de match ben en niet hij? Ik ben helemaal akkoord met hem", lachte Eden. "Nee, alle verdienste gaat naar Thorgan. Ik weet dat hij een goeie trap heeft, maar hij schiet niet al te veel. Ik hoop dat hij het nu wat meer gaat doen."

Thorgan zelf zag zijn telefoon roodgloeiend staan na zijn belangrijke goal. Zijn schot werd zelfs vergeleken met die van Cristiano Ronaldo, die een pattent heeft op zulke ballen.

“Ik heb die vergelijking ook al gehoord, ja. Het traject van de bal was opvallend. Eerst naar links, dan naar rechts. De doelman verwachtte een andere curve. In dit soort matchen moet je soms gewoon je kans gaan. Het was alleszins het belangrijkste doelpunt uit mijn carrière. Scoren voor je land, je land kwalificeren. Het aantal berichtjes op mijn gsm is enorm.”