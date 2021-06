Thorgan Hazard laat zich uit over situatie van zijn broer: "Beste medische staf ter wereld" en "Kunnen het ook zonder hem"

De Rode Duivels zijn opnieuw in Tubeke en bereiden zich voor op de clash in München aanstaande vrijdag tegen Italië. Met of zonder Eden Hazard? Broer Thorgan liet in de kaarten kijken.

"Het gaat goed met Eden. Hij had meer schrik op het einde van de match tegen Portugal dan nu", aldus Thorgan Hazard over zijn broer. Zonder Eden? "Of hij vrijdag zal kunnen spelen? Geen idee. Hij heeft oorlog gevoerd tegen Portugal en hij speelde zonder schrik." "We hebben de beste medische staf van de wereld, we zullen zien of Eden klaar kan raken voor Italië. Maar we hebben het ook al zonder hem gekund."