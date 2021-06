BREAKING: Manchester United heeft zijn toptransfer te pakken

Het hing al een tijdje in de lucht maar Manchester United kan zijn toptransfer binnenkort voorstellen.

De Italiaanse journalist Fabrizio Romano heeft bekendgemaakt dat Manchester United en Borussia Dortmund een overeenkomst hebben gevonden over de transfer van Jadon Sancho. Er word gesproken over een bedrag van €90 miljoen Euro met bonussen en dat er ook al een persoonlijk akkoord is tussen de club en de speler zelf.

Jadon Sancho is momenteel nog actief met Engeland op Euro2020 en moet nog zijn medische testen afleggen. Vanaf dat deze positief zijn dan is de transfer in kannen en kruiken. Zo gaat de ex-jeugdspeler van Manchester City aan de slag bij de stadsgenoot.