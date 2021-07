PSG heeft weer een toptransfer bijna afgerond

PSG wil er alles aan doen om terug de titel te pakken in de Ligue 1 en heeft wederom een toptransfer bijna beet.

PSG Met Georginio Wijnaldum werd er al één topaanwinst binnengehaald en ook de tweede versterking is zo goed als binnen. De voorbije weken trok PSG al nadrukkelijk aan de mouw van Achraf Hakimi en die transfer is nu bijna rond. "We zitten in de laatste fase voor de transfer van Hakimi naar PSG", verklaarde Giuseppe Marotta, de CEO van Inter, aan Sky Sport Italia. "De deal zal binnen de 24 uur afgerond worden."



Inter neemt zo na één seizoen alweer afscheid van de 22-jarige rechtsachter, die dit seizoen goed was voor zeven goals en elf assists in 45 wedstrijden.