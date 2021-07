🎥 Fans van AS Roma zijn door het dolle heen met de komst van José Mourinho

José Mourinho zal vanaf komend seizoen in de Serie A te zien zijn. De Portugees wordt namelijk de nieuwe trainer van AS Roma. De Fans van de Italiaanse club zijn alvast zeer blij met de komst van Mourinho.

José Mourinho kwam vandaag aan in Rome en dat zal hij geweten hebben. Er stonden namelijk heel wat supporters van AS Roma hem op te wachten om hem te verwelkomen. De fans zijn duidelijk tevreden met de komst van de Portugees.

Je zou voor minder, want Mourinho is uiteraard een absolute topcoach. Zo heeft hij ook al in de Serie A zijn strepen verdiend als trainer van Inter. Daarnaast was Mourinho in het verleden onder meer aan de slag bij Real Madrid, FC Porto, Chelsea, Manchester United en Tottenham.