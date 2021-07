Degryse speelde ooit tegen Mancini met inspuiting: "Ik hoop dat het lukt voor De Bruyne, maar een zekerheid is het niet"

Mancini verwijt Martinez om spelletjes te spelen omtrent de blessure van De Bruyne. Marc Degryse hoopt net als heel België dat De Bruyne vrijdagavond op het veld staat, of Martinez nu het achterste van zijn tong laat zien of niet. Eventueel met een inspuiting?

Daar is Degryse minder fan van. Het doet hem denken aan de finale van de Europacup II. Degryse stond met Anderlecht tegenover het Sampdoria van Mancini en Vialli, die straks allebei in de dug-out van Italië zitten. "Ik sukkelde eigenlijk met hetzelfde probleem als De Bruyne nu. Ik verzwikte mijn enkel voor die finale, maar een finale wil je niet missen", doet Degryse het verhaal in HLN. "Dus heb ik met een inspuiting gespeeld."

Mancini en Vialli complementair duo

Hoe kijkt hij daar nu op terug? "Achteraf bekeken was dat geen goed idee." Welk beeld heeft Degryse van de Italiaanse coaches als voetballer? "Vialli was een killer, een sterke beer en een echte winnaar. Mancini was meer de elegante voetballer. Een zeer complementair duo, zoals ze dat ook nu zijn."

Complementair of niet, België moet wel ini staat zijn om Italië pijn te doen. Zeker als De Bruyne erbij is. Toch maar mét een inspuiting dan, indien nodig? "Met een inspuiting kun je die pijn wegnemen, maar je loopt het risico dat het een dag later weer erger is. Ik hoop dat het lukt voor De Bruyne, maar een zekerheid is dat niet."

De Bruyne meer kans op spelen dan Hazard

Het is ook de vraag hoe fit en hoe goed De Bruyne zal zijn als hij aan de aftrap komt. "Als iemand de kans heeft om te spelen is het De Bruyne volgens mij, maar helemaal vrij zal hij niet voetballen." En Eden Hazard? "Ik ga ervan uit dat Hazard niet speelt. Daar heb je alternatieven met Carrasco en Doku of zelfs Trossard. De Bruyne zou moeilijker te vervangen zijn", aldus Degryse.