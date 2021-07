Zware blessure voor Italiaanse sterkhouder na wedstrijd tegen Rode Duivels

De Italianen houden gemengde gevoelens over aan hun wedstrijd tegen de Rode Duivels. Ze zijn geplaatst voor de halve finale, maar ze zullen het voor de rest van het toernooi zonder Leonardo Spinazzola moeten doen.

Leonardo Spinazzola was één van de revelaties op dit EK, maar in de wedstrijd tegen de Rode Duivels heeft de Italiaanse wingback een zware blessure opgelopen. Het zou gaan om een gescheurde achillespees.

Het is ook een serieuze aderlating voor AS Roma, want daardoor zal Spinazzola ook het eerste deel van het nieuwe seizoen missen. De Italiaan is namelijk maanden out. Spinazzola was op dit EK goed voor 1 assist in 4 wedstrijden.