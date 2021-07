CEO KBVB blikt terug op 'mislukt' EK en ziet het positief in voor de toekomst: "Martinez pakt dat supergoed aan"

Het EK is niet geworden wat de KBVB ervan verwacht had. Een eliminatie in de kwartfinale zat niet in de plannen. Dat geeft CEO Peter Bossaert ook grif toe. Maar hij ziet de toekomst niet zo somber in als sommigen.

De 'Gouden Generatie' zou volgens velen zijn laatste troef uitgespeeld hebben, maar niet volgens Bossaert. “Ik ben positiever daarin. Dit EK was een gemiste kans, maar in oktober volgt al de Nations League-finale en het WK start over 16 maanden. Veel van onze toppers zijn nog behoorlijk jong. De Bruyne en Eden Hazard zijn 30, Lukaku 28, Carrasco 27, Tielemans 24, en ik kan er nog velen opnoemen", klinkt het bij HLN.

"Zij kunnen nog een hele tijd mee. Deze generatie krijgt nog kansen. Zeker in de eerste twee uitdagingen, de Nations League en het WK, mogen we ambitieus zijn. Daarna is er het EK in Duitsland. Het WK in 2026 in de VS, Mexico en Canada is nog te ver weg... Maar als we deze kern regelmatig aanvullen met nieuwe talenten kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. Een Doku heeft zich op dit EK toch kenbaar gemaakt.”

Maar in de verdediging moet er toch wel het één en ander veranderen. “Roberto pakt dat supergoed aan. In de interlandluiken probeert hij jonge spelers te integreren met wereldtopvoetbal. Ze zijn omringd door internationals met zoveel ervaring. Jan Vertonghen heeft 131 caps, vijf spelers tellen meer dan 100 caps. Zij zijn goud waard voor de jonge generatie.”