Boskamp krijgt vergelijking met Iniesta nog niet over zijn lippen: "Had Enrique gedronken toen hij dat zei?"

Spanje heeft op het EK een nieuw toptalent aan de wereld getoond: de 18-jarige Pedri maakte grote indruk. Ook tegen Italië. In de match tegen de Azzurri kwam hij aan een ongelooflijk passpercentage van 97 procent. Maar beter dan Andres Iniesta? Daar is Johan Boskamp het niet mee eens.

Dat waren immers de woorden van bondscoach Luis Enrique na de wedstrijd van de Barcelona-middenvelder. "Dit is het beste wat ik ooit een speler zag doen op die positie. Zelfs Iniesta zag ik het nooit doen."

Johan Boskamp kon zich echter niet vinden in die uitspraak. "Dan had Enrique gedronken, als hij zoiets zegt", klonk het bij Villa Sporza. "We gaan hem toch nog niet vergelijken met Iniesta, hé? Maar hij was wel fantastisch. Hij heeft alles gespeeld op dit EK en deed dat dit seizoen trouwens ook bij Barcelona."

"Als je 18 jaar bent en de ballen worden bij jou ingeleverd om het spel te maken, dan word je een goeie hoor."