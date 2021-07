Nieuwe Portugese linksachter voor Arsenal

De ex-ploeggenoot van Jan Vertonghen is 21 jaar oud en speelde 41 wedstrijden voor het eerste elftal van Benfica. Hij scoorde daarin 1 keer en gaf 7 assists volgens transfermarkt.

Bij Arsenal zal Tavares de concurrentie aangaan met Kieran Tierney, de Schot heeft een goed seizoen achter de rug en zal niet zomaar uit de ploeg verdwijnen.

Tavares speelde afgelopen seizoen nog tegen Arsenal in de 16de finales van de Europa League. Arsenal stootte toen door.

Nuno Tavares on what he will bring to Arsenal:



"I am fast, I am good at shooting with my right foot, but I'm left-footed. I can dribble, improvising. That's my qualities, my technique. I have more qualities and I will find more in this club."