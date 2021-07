Messi heeft eindelijk zijn eerste grote prijs met Argentinië beet: Brazilië wordt in de finale van de Copa América geklopt

Argentinië heeft in de finale van de Copa America in het Maracana-stadion in Rio de Janeiro de Braziliaanse titelverdediger verslagen met 1-0. Lionel Messi heeft daarmee eindelijk zijn eerste grote prijs met zijn land binnengehaald.

De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong via Angél Di Maria die in de 22ste minuut na een dieptepass van Rodrigo De Paul de bal over de Braziliaanse keeper Ederson in het doel wipte. De vroege treffer bleek uiteindelijk de winnende te zijn, want beide ploegen kwamen daarna niet meer tot scoren. Voor Messi is het op zijn 34ste de eerste keer dat hij iets wint met de Argentijnse nationale ploeg na een resem verloren finales. Op Instagram riep hij zijn vreugde uit met een flinke reeks Spaanse krachttermen. “Wat een prachtige gekte! Dit is geweldig, bedankt God!”, schreef hij onder meer. Hij werd ook uitgeroepen tot ‘MVP’, beste speler van de Copa America. (Belga)