Engeland-aanvoerder Harry Kane veert recht na verloren finale: "Dit is nog niet het einde"

Het werd niet de finale van de 27-jarige aanvoerder. De spits van Tottenham Hotspur begon aarzelend aan het toernooi en werd zelfs bedolven onder kritiek. Na de groepsfases veerde Kane opnieuw recht en kwam hij zelfs even in aanmerking voor de topschutterstitel, maar de twee nodige doelpunten bleven uit.

Vooral het mislopen van de beker zal nog een tijd door zijn gedachten blijven spoken: “Afgelopen nacht deed pijn. Het zal nog lang pijn doen”, verklaart de spits op sociale media.

Toch richt Harry Kane zich positief tot de natie: “We hebben zoveel obstakels overwonnen en zijn uiteindelijk zo ver gekomen. Dit is niet het einde. We winnen samen en verliezen samen. Nu zullen we samen hergroeperen voor de wereldbeker. Bedankt voor al jullie steun."

Last night hurts. It’ll hurt for a long time. But we’ve come so far and broken down so many barriers that this is not the end. We win together, lose together and will regroup together for the World Cup. Thanks for all your support this summer. pic.twitter.com/kUfW3zq2mn