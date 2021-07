'Vakantie' staat niet in de woordenboek van Romelu Lukaku: spits houdt samen met voormalig American Football-ster conditie op peil

Romelu Lukaku 'geniet' momenteel van zijn welverdiende vakantie in Miami. Alhoewel, de Rode Duivel deelde enkele vakantiekiekjes op sociale media, en zit overduidelijk niet stil. Moeten de Serie A-verdedigers al beginnen beven?

De 28-jarige spits bekomt momenteel in de Verenigde Staten van een teleurstellend EK. Daar werkt hij zich duidelijk ook in het zweet. Zo trainde hij er samen met voormalig American Football-speler Chad Johnson. Kersvers Inter Milaan-trainer Simone Inzaghi moet zich dus niet meteen zorgen maken over eventuele ‘vakantiekilo’s’ bij zijn topschutter.

22 augustus begint de Italiaanse landskampioen aan de nieuwe competitie met een thuisduel tegen Genoa, de (tijdelijke) werkgever van Zinho Vanheusden.