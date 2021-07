Genkse vertrekker neemt afscheid met knal van 141 km/u in de kruising

De Supercup was normaal gezien het afscheid van Jere Uronen van Genk en de Belgische competitie. De linksback heeft een akkoord met Stade Brest en ook Genk is eruit met de Franse club.

Uronen moet zijn medische tests nog afleggen, maar normaal gezien is dat een formaliteit. De 21-jarige Fin toonde tegen Club Brugge dat hij helemaal fit is. Zijn knal in de kruising voor de 3-2 werd gemeten op 141 km/u. Maar achteraf was hij daar niet bepaald blij om.

“We hebben het er voor de wedstrijd nog over gehad. Je kunt niet elke dag een prijs winnen. Zo'n trofee staat voor eeuwig en altijd op je palmares. Ik had die dus dolgraag gepakt. Maar kans verkeken. Dat is voetbal", zei hij na de match. “Afscheid?” zuchtte hij. “Laat ons het daar nu maar even niet over hebben.”