Real Madrid stalt Spaanse spelmaker twee jaar langer bij AC Milan

Brahim Diaz zal ook de komende twee seizoenen door Real Madrid uitgeleend worden aan AC Milan.

Diaz, een tweevoetige offensieve middenvelder, is nog maar 21 jaar maar is er voorlopig nog niet in geslaagd om door te breken op het allerhoogste toneel. Na de jeugdreeksen te hebben doorlopen bij Malaga, trok hij naar Manchester City. De Citizens verkochten hem in 2019 aan Real Madrid maar ook daar kon hij geen potten breken.

De Koninklijke leende Diaz afgelopen seizoen uit aan AC Milan en dat beviel de Spaanse middenvelder wel. In de Serie A was hij vaak basisspeler bij AC Milan en kwam hij tot 4 doelpunten en 4 assists. Ook in de Europa League kreeg hij acht speelgelegenheden, goed voor 3 doelpunten.

Aan dat succesverhaal komt nu een vervolg want Real Madrid stalt Diaz nog maar liefst twee seizoenen in Milaan bij de Rossoneri. Wanneer Diaz medio 2023 terugkeert naar de Spaanse hoofdstad, heeft hij er nog een contract voor 2 jaar.

Bij AC Milan zal Diaz 'oude garde' Ibrahimovic en Giroud moeten voorzien van assists.