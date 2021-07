Verrassing op Olympische Spelen: Frankrijk krijgt rammel van Mexico

De Olympische Spelen beginnen officieel pas vrijdag, maar er zijn toch al disciplines die van start zijn gegaan. Zo ook de voetbalcompetitie bij de mannen. En daar vielen direct enkele verrassingen te noteren.

In groep A gaf Mexico immers een rammeling aan Frankrijk. Het werd 4-1. Enkel André-Pierre Gignac - één van de drie spelers die ouder dan 23 mogen zijn - scoorde voor Les Bleus. Hij weigerde wel te vieren aangezien hij in de Mexicaanse competitie speelt.

Egypte-Spanje in groep C zag zelfs geen doelpunten, ondanks de aanwezigheid van sterspelers als Padri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal,...

Verder was er ook nog Nieuw-Zeeland - Zuid-Korea (1-0) in groep B. Later op de dag spelen er nog heel wat landen.