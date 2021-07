Onderhandelingen tussen Inter en Cagliari over Nainggolan lopen vast, Turkse ploeg komt met mooi aanbod

Dat Radja Nainggolan graag in Cagliari zou blijven, is heel duidelijk. Alleen vinden Inter en Cagliari helaas geen deal voor een definitieve overname.

Volgens Nicola Schira zou het Turkse Besiktas een bod op Nainggolan gedaan hebben. Ze willen hem voor twee jaar binnenhalen, met jaarlijks 2,5 miljoen euro loon.

Nainggolan blijft met Inter in gesprek om het contract te ontbinden zodat hij transfervrij naar een andere ploeg kan overstappen.

