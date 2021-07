Meer en meer details komen vrij over transfer van Toby Alderweireld

Het lijkt slechts een kwestie van tijd om te wachten op het officiële nieuws van de transfer van Toby Alderweireld naar Al Duhail.

In de Engelse pers duiken meer en meer details over de transfer op. Ook La Dernière Heure zegt over meer details van de deal te beschikken.

Zo zou Alderweireld mogen vertrekken, omdat de nieuwe trainer Nuno Espirito Santo Alderweireld helemaal niet als een prioriteit ziet. Bovendien zou Alderweireld zelf al aangekondigd hebben dat hij op het einde van zijn contract zeker zou vertrekken.

Daarnaast weet La Dernière Heure ook dat de transfersom voor Alderweireld 15 miljoen euro is en niet 13 zoals eerder gezegd werd.