Voor clubliefde Real Madrid in de kou laten staan... "Gebaar van liefde voor de club die me zoveel gaf"

Massimiliano Allegri heeft Juventus dit seizoen weer onder zijn hoede. De succescoach van de Oude Dame volgde Andrea Pirlo op en moet Juve weer naar de titel leiden. En daarvoor liet hij... Real Madrid in de kou staan.

Daar werd Carlo Ancelotti de nieuwe coach, maar eerst werd Allegri dus gevraagd. Dat gaf hij zelf aan. “Ik moet Real Madrid en zijn voorzitter bedanken voor de kans die mij is gegeven. Ik heb erover nagedacht en voor Juventus gekozen”, zei hij op zijn persconferentie. “Het was een gebaar van liefde voor een club die me veel heeft gegeven en die ik met veel plezier coach.”

Allegri leidde in zijn vorige ambtstermijn Juventus naar vijf opeenvolgende titels en twee CL-finales.“Het is zinloos om hem voor te stellen en nog eens te herhalen wat hij gewonnen heeft. Misschien is de reeks titels in de Serie A die hij heeft gewonnen iets onmogelijks om te evenaren,” vertelde Juve-voorzitter Agnelli bij de voorstelling van Allegri.