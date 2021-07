Officieel: Sambi Lokonga krijgt er een langverwachte ploegmaat bij in Arsenal

Nadat het wekenlang werd gefluisterd in de catacomben (zoals bij Sambi Lokonga), heeft Arsenal vrijdagavond een nieuwe speler speler aangekondigd.

Engels international Ben White maakt namelijk de overstap van Brighton & Hove Albion naar Arsenal. De 23-jarige centrale verdediger die ook op de rechtstachter zou kunnen spelen, kost Arsenal zo'n 55 miljoen euro.

White was een baste basisspeler bij Brighton en miste vorig seizoen amper 2 wedstrijdden gedurende de Premier League. Scoren of assists leveren lukte hem niet, al dwong hij door een goed seizoen wel een selectie af voor de Engelse nationale ploeg op het EK. White speelde in oefenwedstrijden naar aanloop van het EK maar maakte op het hoofdtoernooi zelf geen minuten.

White lijkt zo zijn grote transfer beet te hebben nadat hij als jeugdspeler door Brighton werd weggeplukt bij Southampton. In zijn eerste seizoenen bij Brighton werd hij uitgeleend aan ploegen uit de League Two (4e klasse), League One én hij speelde ook nog in The Championship.