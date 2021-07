Een Belgisch getinte overwinning voor Rangers

Eén week na de Jupiler Pro League ging ook de Schotse Premier League van start. De overwinning van Rangers tegen Livingston was heel Belgisch getint.

Geen Belgen aan de aftrap tussen Rangers en Livingston in de Schotse Premier League maar wel een aantal spelers die nog het mooie weer hebben gemaakt in de Belgische competitie. Zo maakte Junion Fashion Sakala zijn debuut voor Rangers. De spits, overgekomen van KV Oostende, maakte zo zijn eerste officiële minuten voor Rangers. Spijtig genoeg kwam hij niet tot scoren maar dat deed zijn vervanger dan weer wel.

Ex-Anderlechtspeler Kemar Roofe kwam Sakala vervangen en maakte in de 90ste minuut de 3-0. Het eerste doelpunt van de partij kwam dan weer van Ianis Hagi die nog bij Racing Genk actief was. De middenvelder moest wel in de 31ste minuut het veld verlaten omwille van een blessure. De 2-0 was dan weer niet van 'Belgische' makelijk maar zuiver Schots. Zo maakte Scott Wright zijn eerste doelpunt van het seizoen.