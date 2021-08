Ndayishimiye heeft geen spijt van vroeg vertrek uit Brussel: "Het waren clubs met een ander DNA dan dat van Anderlecht"

KRC Genk heeft met Mike Trésor Ndayishimiye een Belgisch toptalent terug naar de Jupiler Pro League gehaald. Nochtans vertrok de aanvallende middenvelder destijds bij RSC Anderlecht door het gebrek aan speelkansen.

Mike Trésor Ndayishimiye trainde dan wel regelmatig mee met de A-kern, maar speelminuten bij RSC Anderlecht zaten er nog niet in. Hij trok de poort van Neerpede in 2018 achter zich dicht. Al moet het gezegd: vandaag zou hij die speelkansen bij paars-wit wellicht wél krijgen.

“Maar ik heb geen spijt dat ik zo vroeg ben vertrokken bij RSC Anderlecht”, aldus Mike Trésoir Ndayishimiye in Het Laatste Nieuws. “De overstap naar NEC heeft me net geholpen. Bij Anderlecht wonnen we alles. Verliezen gebeurde enkel als onze ingesteldheid niet goed was.”

© photonews

De aanvallende middenvelder besefte bij onze noorderburen wat profvoetbal is. “Ik kwam bij NEC in een kleedkamer van mannen terecht. Net als later bij Willem II moesten we er vechten voor elke overwinning. Het zijn clubs met een ander DNA dan Anderlecht.”

In Nederland werd ik een completere speler. En ik heb laten zien dat een doel ook te bereiken is via een omweg

“Ik vind niets meer vanzelfsprekend en heb héél veel geleerd over mezelf”, besluit Ndayishimiye. “Ik kreeg lof én kritiek. In Nederland werd ik een completere speler. En ik heb laten zien dat een doel ook te bereiken is via een omweg.”