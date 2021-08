'Spurs-doelman Joe Hart trekt deur van Premier League achter zich dicht en is rond met nieuwe werkgever'

Al jaren draait Joe Hart mee in de Premier League. Dat zal niet lang meer het geval zijn: de doelman gaat Tottenham Hotspur verlaten voor Celtic Glasgow. Dat melden de Britse media. Hart is ook reeds in gespot in Glasgow, waar hij medische testen zal ondergaan.

Manchester City plukte Hart in 2006 weg bij het bescheiden Shrewsbury Town. Er volgden enkele uitleenbeurten, maar vanaf 2010 bak Hart helemaal door bij Man City. De doelman maakte deel uit van de ploeg die twee landstitels pakte met City. Na de komst van Guardiola was er echter geen toekomst meer weggelegd voor de Engelse doelman in Manchester. Na opnieuw enkele uitleenbeurten volgde in 2018 een overstap naar Burnley, dat hij in 2020 inruilde voor Tottenham. Daar zat de voormalige international vooral op de bank. Hart heeft nog een jaar contract bij Tottenham, maar staat nu dus toch al op het punt om de ploeg te verlaten. Onderhandelingen in stroomversnelling Contractbesprekingen met Celtic zijn maandag in een stroomversnelling geraakt. De 34-jarige Hart is alvast afgereisd naar Glasgow, waar op deze dinsdag zijn medische testen op het programma zijn. Draaien die positief uit, dan lijkt niets een transfer nog tegen te houden.