La Liga kondigt zeer goed nieuws aan

De Spaanse competitie, La Liga, heeft bekend gemaakt een principeakkoord te hebben bereikt met een Amerikaans investeringsfonds. Dat zou een forse geldstroom met zich meebrengen voor de clubs.

La Liga heeft aangekondigd een principeakkoord te hebben bereikt met CVC Capital Partners. Het Amerikaanse investeringsfonds gaat 2,7 miljard euro injecteren en krijgt daarmee 10% van de aandelen van het Spaanse kampioenschap. Deze overeenkomst moet resulteren in de "oprichting van een nieuw bedrijf waarin La Liga al haar bedrijven, dochterondernemingen en joint ventures zal inbrengen en waarin CVC een minderheidsbelang van ongeveer 10% van het kapitaal zal houden", kunnen we in het persbericht lezen.



"De overeenkomst heeft tot doel de wereldwijde groei van La Liga en zijn clubs te stimuleren en de transformatie naar een wereldwijd digitaal entertainmentbedrijf voort te zetten (...) Deze overeenkomst is bedoeld om leiding te geven aan de transformatie die de wereld van entertainment doormaakt en om alle groeimogelijkheden voor clubs te maximaliseren om een ​​nieuw economisch model te ontwikkelen dat hen in staat stelt de modellen voor het genereren van inkomsten en marketing te diversifiëren en te intensiveren, het versnellen van hun digitale transformatie”, voegde La Liga toe.