Ex-international kan opstandige Harry Kane maar matig appreciëren: "Ga toch weer trainen!"

Harry Kane is gespreksonderwerp nummer één bij voetbalminnend Engeland. De spits van Tottenham stuurt al enkele dagen op rij zijn kat om een transfer naar Manchester City af te dwingen.

Volgens de 28-jarige spits was er een akkoord dat Tottenham zou meewerken aan een transfer. Tottenham-voorzitter Daniel Levy wil er echter niets van weten en houdt het been stijf. Ex-international Gary Neville gaf bij Sky Sports zijn ongezouten mening over deze hetze.

"Harry doet dit niet zomaar... Maar hoe graag je ook wil vertrekken en hoezeer je je bedot voelt door de voorzitter, ga gewoon weer trainen! Doet het voor je ploeggenoten, die stuk voor stuk naar je opkijken. Harry Kane is een Tottenham- en Engeland-icoon. Ik heb nog met hem gewerkt, hij is een topprof. Er moet dus wel iets gebeurd zijn dat hem heel erg geïrriteerd heeft. Maar dan nog moet hij op training verschijnen, uit respect voor zijn ploegmaats", aldus Neville.