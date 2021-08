Cassano begrijpt Lukaku niet: "Hij gaat terug naar Chelsea voor wat? Voor het geld?"

Antonio Cassano, een ex-aanvaller die vooral furore maakte in de Serie A, is niet mals voor Romelu Lukaku. Hij begrijpt niet waarom de Rode Duivel zo graag wil terugkeren naar Chelsea.

Het nieuws kwam als een schok. Romelu Lukaku werd het hof gemaakt door zijn voormalige club Chelsea en hij heeft besloten om Inter deze zomer te verlaten. De beslissing is onbegrijpelijk voor voormalig Antonio Cassano, ex-aanvaller van onder meer Inter.

"Ik wil begrijpen wat hier aan de hand is. Lukaku had twee zeer slechte ervaringen in Engeland en hij wil terug? Ik vraag mij af waarom hij terug wil gaan naar een club die hem niet mocht? Voor geld?" vroeg de Italiaan zich op Twitch.

Geconfronteerd met de mogelijkheid dat de transfer 130 miljoen euro kan opbrengen, voegde Cassano eraan toe: "Als dat echt is wat ze bieden, dan neem ik hem persoonlijk mee", aldus de voormalige Italiaanse spits.