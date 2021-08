Atalanta Bergamo huurt centrale verdediger van Juventus, Chelsea-spits de volgende versterking?

Atalanta Bergamo heeft niet lang moeten zoeken naar een vervanger voor Christian Romero. Het huurt namelijk Merih Demiral van Juventus. Ze hebben ook een aankoopoptie van rond de 30 miljoen euro.

Demiral moet de vervanger worden van Christian Romero. De Argentijn is namelijk vertrokken naar Tottenham. Naast Demiral hoopt Atalanta binnenkort ook Tammy Abraham te kunnen binnenhalen. De kans is groot dat Abraham mag vertrekken bij Chelsea als de Engelse topclub een akkoord vindt met Inter over een transfer van Romelu Lukaku.