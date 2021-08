Transfer van Jack Grealish heeft gevolgen voor Manchester City: Portugese middenvelder wil vertrekken

Door de komst van Jack Grealish lijkt een andere creatieve speler nu te willen vertrekken bij Manchester City. Volgens Fabrizio Romano zou Pep Guardiola, de manager van Manchester City, verteld hebben dat Bernardo Silva wil vertrekken.

Daarnaast zouden er nog twee à drie spelers op zoek willen gaan naar een andere club. In Spanje zouden ze de situatie rond Bernardo Silva alvast op de voet volgen, want er zouden enkele Spaanse clubs interesse tonen in de Portugees.

Pep Guardiola announces players set to leave Man City: “Bernardo Silva wants to leave. There are two or three players who want to go. When they bring some offer and they want to leave, we are open to discuss... but it depends on them”, as per @spbajko. 🔵 #MCFC