De Condé laat in zijn kaarten kijken: "We weten niet wat er gaat gebeuren, maar op die positie komt er nog iets bij"

KRC Genk is met Paul Onuachu en Cyriel Dessers verwend in het aanvallend compartiment. Toch is Dimitri De Condé van plan om de markt op te gaan.

Vooral het transferdossier van Paul Onuachu is lastig in te schatten. De aanvaller voelt zich klaar voor een volgende stap. Er zijn afspraken gemaakt tussen club en speler, maar voorlopig voelt geen enkele geïnteresseerde club iets voor het prijskaartje van minstens twintig miljoen euro. “Mijn huiswerk is nog niet klaar”, glimlacht Dimitri De Condé bij Sporza. “Iedereen weet dat het spitsendossier het moeilijkste is. We weten namelijk niet wat er gaat gebeuren. Maar ook als Onuachu blijft is het de bedoeling dat er nog aan aanvaller wordt aangetrokken.” Ugbo of Samatta? De voorbije weken werden de Smurfen nadrukkelijk gelinkt aan Ike Ugbo, maar Chelsea FC wil vijf miljoen euro voor de voormalige huurling van Cercle Brugge. Daarnaast is de terugkeer van Ally Samatta nog steeds een optie.