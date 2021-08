Transfercarrousel met spitsen zet transfer van Lukaku naar Chelsea voorlopig on hold

Nog altijd geen officiële bekendmaking van de monstertransfer van Romelu Lukaku naar Chelsea te bespeuren. Dat heeft zo zijn redenen, er moet nog één obstakel van de baan.

Met Chelsea zelf is Lukaku helemaal rond en ook Internazionale is eruit geraakt met The Blues. De Nerazzurri willen de Belgische sluipschutter echter enkel definitief laten gaan als het zijn vervanger Edin Dzeko beet heeft, dat meldt Het Laatste Nieuws.

Woensdag staan de medische testen gepland voor de 35-jarige Bosniër. Het is echter nog maar de vraag of Mourinho en AS Roma zelf nog gaan dwarsliggen want ook zij willen eerst een vervanger strikken. De Romeinen hebben een akkoord met Chelsea over Tammy Abraham, maar die vroeg twee dagen bedenktijd.