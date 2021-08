OFFICIEEL: Romelu Lukaku is a Blue!

Het is officieel. Romelu Lukaku is opnieuw een speler van Chelsea FC. Tien jaar na zijn eerste doortocht op Stamford Bridge is de aanvaller klaar om geschiedenis te schrijven.

De transfer van Romelu Lukaku van Inter Milano FC naar Chelsea FC is natuurlijk al langer geen geheim meer, maar ondertussen zijn ook alle handtekeningen gezet. Big Rom gaat opnieuw voor the Blues voetballen. Chelsea betaalt maar liefst 115 miljoen euro voor de Rode Duivel. Op die manier stoot Lukaku Neymar van de troon als duurste voetballer aller tijden. Gecombineerde transfersommen, welteverstaan. Welcome home, @RomeluLukaku9. 💙#LukWhosBack pic.twitter.com/P43CAIVqfU — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2021