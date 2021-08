OFFICIEEL: Dzeko is de opvolger van Lukaku bij Inter

Het hing al reeds enkele dagen in de lucht, maar nu is het officieel: Edin Dzeko volgt Romelu Lukaku op bij Inter Milaan.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Dzeko de nieuwe spits van Inter Milaan zou worden, maar nu is het echt zo. Op een officiële voorstelling van de transfer door Inter Milaan is het nog wachten, maar de 35-jarige spits staat momenteel op het veld voor Inter in een vriendschappelijke partij tegen Dynamo Kiev.

De 35-jarige Dzeko zal dus bij Inter de taak krijgen om Romelu Lukaku op te volgen. Niet de meest eenvoudige opdracht, maar Inter heeft nu eenmaal niet erg veel geld om een nieuwe spits te halen. Dzeko speelde in het verleden 260 matchen voor AS Roma en kent de Serie A dus door en door. Verder speelde de Bosnische spits onder andere ook voor Manchester City en Wolfsburg.