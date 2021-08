🎥 Opvallend: Eden Hazard spreekt verrassend vlot Spaans

Eden Hazard is goed gestart aan het nieuwe seizoen in La Liga. Meteen kon hij uitpakken met een assist en na de wedstrijd met een mooi doelpunt.

Eden Hazard is gisteren met Real Madrid aan de competitie begonnen. Met een 1-4 overwinning op Alaves misten ze hun competitiestart alleszins niet. Zowel Courtois als Hazard stonden in het basiselftal van Ancelotti. Hazard beloonde zijn nieuwe trainer meteen voor de basisplek met een knappe assist op Benzema.

“EN ZIJN SPAANS WORDT ALSMAAR BETER” pic.twitter.com/nsPXe1yF12 — Croqueta Podcast 🇪🇸🎧 (@CroquetaPod) August 15, 2021

Na de wedstrijd deed Hazard een interview in het Spaans. Het is opvallend hoe vlot de Belg al uit zijn woorden komt in het Spaans. "Ik heb die enkel uit mijn hoofd gezet. Het is een goed gevoel, ook wat het team betreft", vertelde Hazard na de wedstrijd. "Het belangrijkste is dat we samenwerken. We kunnen wel met 3 of 4 spelers aanvallen, maar we moeten aan één zeel trekken. Ik denk dat we dit jaar mooie dingen kunnen verwezenlijken", besloot de Belg.