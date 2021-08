Opvallend: Mourinho haalt Chelsea-speler naar AS Roma om Dzeko op te volgen

Tammy Abraham wordt de nieuwe spits van AS Roma. De geruchten hingen al een tijdje in de lucht, maar hij is momenteel zijn medische testen aan het afleggen.

José Mourinho moest op zoek naar een nieuwe spits nadat Edin Dzeko de hoofdstad verliet voor een avontuur bij Inter Milaan. Uiteindelijk kwam hij uit bij een van zijn ex-clubs, Chelsea, die net Romelu Lukaku hadden gekocht. Daardoor was Tammy Abraham overbodig geworden in Londen. Transfergoeroe Fabrizio Romano meldde vandaag op zijn Twitter dat Tammy Abraham geland zou zijn in Rome om er zijn medische testen af te leggen en zijn contract te tekenen bij AS Roma. Hij krijgt er een contract voor vijf jaar en zal 4 à 5 miljoen euro netto per seizoen verdienen. Roma betaalt 40 miljoen euro plus bonussen, maar opvallend is dat Chelsea een terugkoopclausule in het contract van de jonge spits liet zetten. Vanaf juni 2023 kan Chelsea Abraham terughalen voor een bedrag van 80 miljoen euro.