Emmanuel Petit ongemeen hard voor ex-club Arsenal

De voormalige middenvelder van Arsenal liet zich na de nederlaag van 'zijn' Arsenal tegen Brentford (0-2) ongemeen hard uit. "Desillusie na desillusie", klonk het bij Petit.

"Het gaat van kwaad naar erger bij Arsenal en ik voel dat ik de band met de club aan het verliezen ben. Het gaat van de ene desillusie naar de andere. Die neerwaartse spiraal begon al tijdens de laatste seizoenen onder Arsène Wenger en ging de jaren erna onverminderd verder", gaf de wereldkampioen van 1998 aan. "Dit is geen kwestie van geld, maar van profielen. Vooral in defensief opzicht is het wat dat betreft al jaren een fiasco."

Arsenal heeft nog enkele weken de tijd om versterking in te lijven. Alleen ziet Emmanuel Petit één groot struikelblok. "Wie wil er op dit moment naar Arsenal komen? Het enige argument pro kan het financiële aspect zijn... Er is geen Europees voetbal, ze spelen niet voor de titel... Ze zijn ver verwijderd van het Arsenal in de topjaren onder Wenger", besluit de Fransman.