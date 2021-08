Thomas Tuchel: "Kans groot dat Lukaku in actie komt tegen Arsenal"

Na zijn overgang naar Chelsea moest Romelu Lukaku in quarantaine. Die zelfisolatie zit er na maandag op, waarna het snel zou kunnen gaan voor Big Rom.

Na de eenvoudige 3-0 zege van Chelsea tegen Crystal Palace lichtte coach Thomas Tuchel alvast een tip van de sluier. "Wellicht kan Romelu na zijn quarantaine dinsdag (als hij een negatieve PCR-test kan voorleggen, nvdr.) de groepstraining mee afwerken. Dan moeten we kijken of we hem in enkele dagen tijd voldoende kunnen voorbereiden om een wedstrijd te spelen. Maar ik denk dat de kans groot is dat we hem op het veld zullen zien zondag."

De winnaar van de Champions League neemt het dan op tegen Arsenal, dat op de openingsspeeldag in het zand beet bij promovendus Brentford. Zo zouden met Romelu Lukaku en Albert Sambi Lokonga twee ex-spelers van paars-wit de degens kruisen in de Premier League.