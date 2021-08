Lionel Messi maakt mogelijk debuut tegen ex-Genkie

Komt Lionel Messi vrijdag in actie bij PSG? Mauricio Pochettino, de coach van de Parijzenaars, overweegt alvast om Messi in de selectie op te nemen.

"We zijn het allemaal nog aan het bekijken op dit moment, maar ik kan zeggen dat hij zich goed heeft aangepast bij de club. Alles is goed en snel verlopen. Idem voor Donnarumma overigens. We gaan het vrijdag wel zien."

Vrijdag gaat PSG immers op bezoek bij Stade Brest, waar Jere Uronen sinds dit seizoen actief is. Het zou dus zomaar kunnen dat de rechtstreekse tegenstander van de ex-Genkie niemand minder dan Lionel Messi is.

Stade Brest begon met twee gelijke spelen aan het seizoen, terwijl PSG met het maximum van de punten bovenaan de rangschikking prijkt.

Wie er hoe dan ook niet bij is, is Sergio Ramos. Diverse Franse media melden dat de Spaanse topverdediger, die nog niet helemaal fit is, door zijn sterallures voor heel wat wrevel zorgt binnen de club.