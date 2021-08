OFFICIEEL: Voormalige Chelsea-sterkhouder vindt op zijn 35ste onderdak bij Bournemouth

Ondanks dat hij al 35 is, is het nog niet einde carrière voor de voormalige Chelsea-sterkhouder Gary Cahill. De centrale verdediger zal voortaan het shirt van Bournemouth dragen in de Championship. Cahill voetbalde tussen 2012 en 2019 voor Chelsea.

Bij Chelsea gaan ze Gary Cahill niet snel vergeten. In de zeven en een half jaar dat Cahill een belangrijk deel van de ploeg vormde, speelde Chelsea twee keer kampioen en won het de Champions League. In 2019 kwam er dan toch een einde aan de samenwerking en trok Cahill naar Crystal Palace. Ervaren versterking voor jonge ploeg Na twee jaar Crystal Palace werd zijn contract ook niet meer verlengd. Cahill was dus een vrije speler en Bournemouth heeft hem gratis opgepikt. "AFC Bournemouth heeft zijn jonge ploeg danig versterkt met de komst van de zeer ervaren Gary Cahill", klinkt het op de website van de Engelse tweedeklasser. Wel geen Premier League-voetbal dus meer voorlopig voor Cahill, want Bournemouth degradeerde in 2020 naar de Championship. Cahill tekende een contract voor één jaar.